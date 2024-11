Justcalcio.com - Juventus, Vlahovic si allena ancora a parte: le ultime in vista dell’Aston Villa|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2024-11-25 14:40:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:si: leinCalciomercato.com Homesi: leinVilla Redazione C.M. 4 minuti fa Lacontinua a monitorare con attenzione le condizioni di Dusan, indel match di mercoledì in casaVilla in Champions League, ma le notizie che arrivano dalla Continassa non sono incoraggianti.