Tvplay.it - Juventus, infortunio e tegola per Thiago Motta: salta la Champions

Si ferma un altro big dellae questa è una mazzata seria perin vista del match diLeague contro l’Aston VillaIl pareggio contro il Milan ha portato a diverse critiche non solo per i rossoneri, ma anche per la. La partita è stata giocata in modo poco spumeggiante da entrambe le squadre, che per motivi diversi hanno forse preferito portare a casa il pari. D’altra parte, entrambe saranno impegnate inLeague e sarà la giusta occasione per riprendersi.perla(ANSA) Tvplay.itIl Milan giocherà contro lo Slovan Bratislava, mentre laè attesa in un big match contro l’Aston Villa, in Inghilterra, mercoledì alle 21:00. L’avversario è di assoluto spessore, lo sa bene Douglas Luiz, acquistato proprio dai Villans la scorsa estate che hanno conquistato 9 punti su 12 perdendo solo col Club Brugge la scorsa giornata.