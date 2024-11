Inter-news.it - Inter-Lipsia, una vittoria per continuare a sognare! Oltre 65mila a San Siro – TS

L’di Simone Inzaghi torna protagonista in Europa, con l’obiettivo di chiudere, o quasi, il discorso per uno degli otto posti d’élite della nuova Champions League. La carica deglitifosi presenti a San, così come riportato dal Corriere dello Sport. OBIETTIVO VICINO – Domani sera, davanti a circaspettatori attesi a San, i nerazzurri affrontano il, fanalino di coda della classifica con zero punti dopo quattro giornate. Unaproietterebbe l’a quota 13, ipotecando il passaggio agli ottavi con margine sulle ultime gare del gruppo. La strategia di Inzaghi non cambia: alternare forze e uomini per gestire al meglio gli impegni su più fronti. Se a Verona è scesa in campo una squadra più pragmatica, contro ilsarà un’altraa cercare i tre punti, puntando sull’intensità e la qualità di uomini chiave come Lautaro Martinez che punta a tornare titolare.