Incendio a Tor Cervara le fiamme non si fermano Il comune | Tenete le finestre chiuse

Roma, 25 novembre 2024 – L’divampato nella notte a Tor, in un capannone, nei pressi di via Melibeo ha portato ildi Roma ha fornire alcune indicazioni alla cittadinanza. La struttura, infatti, era diventata una discarica e stanno bruciando anche cumuli di rifiuti, alcuni speciali. Le operazioni di spegnimento sono ancora e sul posto stanno lavorando senza sosta le squadre di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Ares 118, Polizia Locale e Protezione Civile di Roma Capitale.Maxi rogo a Tor, inun capannone di 6mila metri quadratiLe indicazioniIn via precauzionale la Protezione Civile raccomanda alla popolazione presente o in transito nella zona (Mun. IV-V) di non sostare nei pressi dell’area interessata dall’, mantenerelein caso di fumi persistenti e maleodoranti, non utilizzare al momento i condizionatori d’aria a presa esterna e lavare bene, prima di consumarla, frutta e verdura coltivata in zona.