Sport.quotidiano.net - Il poker iridato di Max a soli 27 anni: e per il 2025 potrebbe essere affiancato da Lawson in Red Bull. Verstappen più forte di ogni ostacolo: "Fiero di me»

Leggi su Sport.quotidiano.net

e così sia.fa jackpot a Las Vegas e può festeggiare. Per la prima volta nella storia della F1 4 scuderie hanno vinto almeno 4 Gp. Ma il re sempre quello è. Re Max. Le parole. Ha detto l’olandese: "Dopo un campionato così impegnativo sonodi me. La Redè stata veloce all’inizio ma poi non credo fosse la più, lo si vede dalla posizione che abbiamo nei costruttori, e anche per questo sono orgoglioso di aver vinto il campionato. Mi sono adattato a tutto, a volte ho corso sapendo che non potevo andare oltre il quinto posto. Avevamo iniziato in modo fantastico e controllavamo le gare tranquillamente, ma poi c’è stato un periodo difficile. Come team però siamo rimasti uniti e abbiamo raggiunto l’obiettivo. In Redhanno il diritto difieri di tutto il lavoro che hanno fatto per me.