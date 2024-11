Panorama.it - Il Milan starà fuori dalla Champions League: interessa a qualcuno?

Sabato sera nel ventre di San Siro, dopo lo squallido pareggio trae Juventus, non è successo nulla. Meglio. È andato in scena il solito copione: i dirigenti delsi sono fermati a parlare e poi se ne sono andati salutando, ma in silenzio.riecheggiava ancora la tempesta di fischi equamente divisa tra le due squadre per lo spettacolo inesistente, ma certamente rivolta dal popolo rossonero anche al momento di squadra e società.Mentre il tecnico Paulo Fonseca confessava che avrebbe fischiato anche lui, Furlani, Ibrahimovi? e Moncada non hanno mosso un dito. Nulla che faccia intendere uno stato, se non di allerta, quantomeno di forte preoccupazione per la piega che sta prendendo la stagione del.La classifica del campionato è un pianto e l’asterisco maschera appena la realtà.