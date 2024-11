Corrieretoscano.it - ‘I nipoti del sindaco’: Eduardo Scarpetta in scena a Roma fino al 31 dicembre

La nuova commedia in due atti ‘Ideldial Teatro Prati dial prossimo 31. La direzione è affidata a Fabio Gravina. Il cast comprende: Antonio Lubrano, Paola Fulciniti, Sara Religioso, Raffaele Balzano, Giuseppe Vitolo,Ricciardelli, Giuseppe Coppola e Alessandro Casola. Scene e costumi sono affidate Francesco De Summa, mentre dietro le musiche originali c’è l’opera di Mariano Perrella.La commedia vede come protagonista il sindaco di Pozzano, Felice Sciosciammocca, un uomo benestante che ha l’intenzione di lasciare la sua eredità ai due. Da una parte Enrico, un giovane diligente che studia a Milano, e dall’altra Silvia, una ragazza ribelle e innamorata segretamente di Achille, per cui è scappata dal collegio.La vicenda si complica quando Enrico, nel viaggio per andare ad incontrare lo zio, bacia casualmente la giovane Nannina, attirandosi le ire del fratello di lei, che giura vendetta.