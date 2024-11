Scuolalink.it - Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2024: comunicato CNDDU

Riceviamo e pubblichiamo ilstampa del Coordinamento Nazionale Docentidisciplina Diritti Umani riguardante laperleinternazionale perle: progetto in memoria di Giulia Cecchettin e delle tantevittime diIl Coordinamento Nazionale Docentidisciplina Diritti Umani in occasioneperle, che si celebra il 25 novembre, vuole porre la sua attenzione su una tematica dolorosa e, purtroppo, sempre attuale che è quelladi genere. #imagetitleQuesta importantissima ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1999. La data è stata scelta per ricordare il sacrificio di Patria, Minerva e Maria Teresa, tre sorelle che, a causaloro militanza politicail regime del dittatore dominicano Rafael Leonida Trujillo, furono brutalmente trucidate nel 1960.