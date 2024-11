Gaeta.it - Giornata di studio su agricoltura sostenibile: innovazioni per la protezione delle piante

Facebook WhatsAppTwitter La crescente attenzione verso pratiche agricole più sostenibili ha portato a uno sviluppo di nuove strategie nella. Martedì 26 novembre 2024, a Firenze, si svolgerà un’importantedidedicata a temi di rilevanza ecologica, tecnologica ed economica. L’evento, organizzato da Progetto Agritech, Accademia dei Georgofili e Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, avrà luogo presso l’Auditorium Cosimo Ridolfi della Banca CR Firenze.L’importanza della riduzione degli agrofarmaci di sintesiIl Regolamento Comunitario sull’Usodei Prodotti Fitosanitari rende urgente la necessità di ridurre gli agrofarmaci di sintesi in. Questa riduzione non deve essere solo una semplice risposta a normative europee, ma deve tradursi in una strategia che coinvolga tutti i soggetti interessati.