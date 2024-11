Spazionapoli.it - FOTO – Immagini da brividi: Conte, De Laurentiis e Di Lorenzo al Murales di Maradona

Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Diego Armando. Anche la SSC Napoli ha omaggiato il Pibe de Oro,toccanti dalai Quartieri Spagnoli. Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Diego Armando. Una giornata che tutti i tifosi del Napoli (e non solo) ricorderanno per sempre: il mondo del calcio ha dovuto salutare il suo protagonista più importante, colui che da molti (se non da tutti) è stato indicato come il calciatore più forte della storia di questo sport.Ieri il Napoli ha battuto la Roma e lo ha fatto anche nel segno di Diego, un successo che è arrivato proprio alla vigilia di una ricorrenza che ormai da tempo nella città partenopea viene vissuta con grande trasporto. D’altronde, l’amore tra Napoli eè sigillato nei ricordi di una storia magica come quella di Diego in azzurro, ma anche nel segno di una figura diventata mito e che ha spinto anche la città a consegnare al suo nome lo Stadio storico, al tempo San Paolo.