Scuolalink.it - Festa patronale a scuola: diritti, retribuzione e normative per docenti e personale ATA

Leggi su Scuolalink.it

Lerappresentano un giorno importante in molte città e paesi italiani, dedicato al Santo patrono. Questa ricorrenza garantisce ai lavoratori che operano nella città in cui si celebra il patrono il diritto a un giorno festivo retribuito, come avviene per le festività nazionali. Alcuni esempi includono San Pietro e Paolo a Roma, Sant’Ambrogio a Milano, Sant’Oronzo a Lecce e San Gennaro a Napoli. A Milano, per esempio, il 7 dicembre 2024, giorno dedicato a Sant’Ambrogio, cade di sabato. Come viene trattata questa situazione in busta paga?della: quanto spetta ai lavoratori Le festività patronali ricevono lo stesso trattamento delle festività nazionali indicate sul calendario. I lavoratori percepiscono la normalegiornaliera, secondo quanto stabilito dal CCNL di riferimento.