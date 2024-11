Anticipazionitv.it - Federica si riavvicina a Stefano: la decisione di Alfonso

Il Grande Fratello continua a regalare momenti di alta tensione, questa volta protagonisti sonoD’Apice ePetagna. Dopo essere stati separati tra la Casa e il Tugurio,ha deciso di confrontarsi con la sua ex fidanzata, accusandola di atteggiamenti ambigui., che si èta aTediosi, ha ammesso di essere confusa, mentreha espresso tutta la sua delusione, arrivando a darle un ultimatum.“Quando parli con me sembri una persona”: lo sfogo diDurante un confronto acceso avvenuto tra la casa del Grande Fratello e il tugurio,D’Apice ha espresso tutta la sua frustrazione per il comportamento diPetagna. Queste le sue parole: “Quando parli con me sembri una persona, e quando non ci sono ti comporti in un altro modo.