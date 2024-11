Lanotiziagiornale.it - Elezioni in Romania, in vantaggio il sovranista e filorusso Georgescu

C’è qualcosa di familiare in questa storia. Qualcosa che abbiamo già visto, che conosciamo bene. Lasi è svegliata questa mattina con una sorpresa che ha il sapore amaro del déjà-vu: C?lin, ultranazionalista con un passato di simpatie per l’estrema destra rumena, è in testa allepresidenziali con il 22,94% dei voti.Un volto nuovo, una retorica anticaNon è solo una vittoria, è uno schiaffo all’establishment che nessuno aveva previsto. I sondaggi non lo davano nemmeno come outsider, eppure eccolo lì, davanti al primo ministro in carica Marcel Ciolacu (19,15%) e alla riformista Elena Lasconi (19,17%). È la storia di sempre: mentre i partiti tradizionali si azzuffavano tra loro, qualcuno stava seminando nel campo fertile del malcontento popolare.Ma chi è questo professore universitario che ha fatto tremare l’establishment rumeno?, 62 anni, si presenta come un consulente internazionale esperto di sviluppo sostenibile, con oltre un decennio di esperienza nelle organizzazioni Onu.