EA FC 25 Cambiano I Premi Delle Finali Champions Weekend League Con La Season 3

Electronic Arts ha ufficializzato idellache saranno introdotti con la3 della popolare modalità Ultimate Team disponibile nel simulatore calcistico EA FC 25.La novità che subito hanno attirato l’attenzione è l’introduzione dei pacchetti Maestriache al momento non sappiamo ancora che tipo di contenuti potrebbero contenere. Sono stati eliminati i pacchetti eroe base garantito e saranno invece disponibili i pacchetti con le Icona Base 87+ garantito. Oltre a queste novità anche il numero di crediti sono stati aumentati per tutti i livelli.Ricordiamo che il Team della promo FC Pro Live è disponibile nei pacchetti ed è possibile prendere visione degli overall estats ufficialicarte speciali della nuova squadra.