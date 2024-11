Quotidiano.net - Cosa è l’Offerta di pubblico scambio (Ops) e perché Unicredit l’ha presentata per Bpm

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 25 novembre 2024 – Giornata movimentata nel risiko bancario in Italia, dopo cheha presentato un'Ops (Offerta di) volontaria per Banco Bpm per un corrispettivo totale di circa 10,1 miliardi di euro, interamente in azioni. L'aggregazione porterebbe alla nascita della terza banca europea per capitalizzazione di mercato, presente in 13 mercati core con circa 15 milioni di clienti. Ma cos’è un’offerta pubblica di(Ops) eè stata stoppata dal ministero dell’Economia? ANDREA ORCELOps, Opa e Opas: le differenze Come funziona l’Ops A chi conviene Le “variabili” di mercato Ops, Opa e Opas: le differenze L’Ops è una tipologia di offerta pubblica che utilizza le azioni dell'offerente, in questo caso, per comprare quelle della preda.