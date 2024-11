Amica.it - “Christmas Time”, il brano di Natale del pianista jazz Antonio Faraò

(askanews) – In anteprima il video Christmas Time deldi fama internazionalecon il musicista e cantante Mario Rosiniche anticipa l’omonimo album in uscita sabato 23 novembre (Azzurra Music srl.). Sempre da domani è disponibile il video ufficiale a cura di Stefano De Carli (Scintilla Films).Ilinedito, composto da, vede la partecipazione di Mario Rosini (voce), Federico Malaman (basso) e Max Furian (batteria). Si tratta di un pezzo natalizio in lingua inglese che fonde tradizione e modernità, impreziosito da un’evocativa atmosfera gospel. Il tocco raffinato dial pianoforte introduce la melodia principale, che si intreccia con la voce potente e armoniosa di Rosini, trasportando l’ascoltatore in un’atmosfera calda e accogliente tipica delle celebrazioni di fine anno.