Che Lazio! Fa tremare pure il Bologna | 3-0

C’era una volta il, cheil mondo fa(ceva). Oggi aè stata la squadra emiliana che ha visto interrompere la serie di nove risultati utili consecutivi da unache sta facendoserie A e Europa League con una serie di sette vittorie consecutive. “Tremate, tremate, le aquile son tornate”! Ma fermiamoci qui, non montiamoci la testa.Tre gol ale tre punti alla classifica, che consolidano i romani al secondo posto. Certo, sul risultato finale ha influito il cartellino rosso guadagnatosi da Pobega con due falli ingenui, inutili. Ma i rossoblù, bisogna riconoscerlo, non si sono mai arresi se non negli ultimi minuti della partita. Hanno combattuto decisi, anche troppo in qualche occasione. Per impensierire questa, i bolognesi dovevano ogni tanto provare a tirare in porta.