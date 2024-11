Ilgiorno.it - Cassina Valsassina, Corrado Paroli nega l’omicidio: “Non ho ucciso mia mamma”

(Lecco), 25 novembre 2024 - “Non homia”.di averMargherita: “Volevo morire solo io”. Questa mattina, durante l'interrogatorio di garanzia per la convalida dell'arresto, ha respinto l'accusa di omicidio volontario aggravato della madre, il 48enne diche lunedì scorso è stato trovato esanime, ma vivo, accanto al corpo di Margherita Colombo, 73 anni, sua, che invece era morta. Assistito dal suo avvocato difensore di fiducia Marcello Perillo,ha spiegato di non ricordarsi bene quanto accaduto, ma ha raccontato che lui voleva togliersi la sua di vita, non quella della madre. Dopo aver imbucato le lettere in cui lasciava presagire il gesto estremo e dettava le sue ultime volontà nella cassetta della posta dell'ex moglie,ha raccontato di essere tornato a casa per mettere in atto quanto annunciato e che laera in stato di dormiveglia sul divano.