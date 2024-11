Biccy.it - Alessandro Basciano parla al Tg dopo l’uscita dal carcere: “Cosa penso di Sophie”

Da quandoè uscito dalnon ha perso occasione di togliersi sassolini dalle scarpe. Lo ha fatto sui social (con delle storie al vetriolo controCodegoni, i suoi amici e la sua manager); lo ha fatto online da Fabrizio Corona e lo ha fatto anche al Tg, dove ha dichiarato:“Io sto benissimo, non avendo fatto niente sto alla grande. Ho letto l’ordinanza del giudice e la dottoressa nell’istante mi ha mandato a casa perché non sussiste nessun tipo di reato. Smentirò tutto dalla A alla fine. Farò vedere chi sono io e chi sono le persone dall’altra parte che hanno fatto tutto. Mi sono sempre trattenuto anche nell’ultima intervista fatta a Verissimo dove lei dichiarò genitori perfetti.. Questo è stato il risultato? Io l’ho sempre protetta in quanto mamma della mia bambina.