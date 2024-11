Gaeta.it - Aggressione sulla funicolare di Genova: un uomo accoltella due passeggeri senza motivo

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave episodio di violenza ha scosso ladinella notte tra venerdì e sabato. Due giovani, una avvocata praticante e il suo fidanzato, sono stati aggrediti da undi circa cinquant’anni mentre si trovavano a bordo della vettura. La vicenda ha sollevato interrogativisicurezza dei mezzi pubblici ereazione deiin situazioni di emergenza.Il racconto delle vittime e la dinamica dell’La serata di venerdì stava procedendo normalmente per la giovane avvocata e il suo fidanzato, entrambi a bordo dellache collega piazza Portello a corso Magenta. Il mezzo, come spesso accade, era affollato, e tra isi trovava undall’aspetto trasandato, accompagnato da un cappellino. Durante il tragitto, un gruppo di ragazzi ha iniziato a lamentarsi per il tempo di attesa, attirando l’attenzione del fidanzato della legale, che ha deciso di scherzare con loro.