AEW | Vicino il cambio di location per lo show in Australia

L’AEW sta cercando di assumere una dimensione internazionale progettando alcunilontano dagli Stati Uniti. Dopo l’enorme successo dei due AEW All In a Londra, la compagnia aveva deciso di puntare forte anche sul territoriono, complice anche una fanbase del wrestling molto solida e un mercato attraente. Tony Khan aveva pianificato un Grand Slam in quel di Brisbane per il 15 febbraio 2025, prenotando il Suncorp Stadium, un luogo che può ospitare fino a 52,000 fan per gli eventi di football. A quanto pare, però, la compagnia sarà costretta a cercare una nuovaa causa dei pochi biglietti venduti.Secondo Fightful Select, Tony Khan si starebbe preparando a spostare l’evento in unapiù piccola con l’annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare a breve. Parlando a Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha parlato delle difficoltà che l’AEW sta avendo nel vendere i biglietti dello, dichiarando che le vendite non stanno andato bene, con Bryan Alvarez che ha anche accennato ad alcune voci provenienti dall’che confermerebbero la situazione scomoda.