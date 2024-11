Metropolitanmagazine.it - Zayn Malik omaggia Liam Payne durante il suo live: «Love you bro»

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è tornato sul palcoscenico, dopo aver riprogrammato alcune date suo tour, che avrebbe dovuto avere inizio a Edimburgo all’inizio di questa settimana.il suo show di ieri sera, tenutosi a Leeds, ha deciso di rendere omaggio al suo amicocon un enorme cartello, sul quale campeggiava la scritta “you bro”. Il messaggio riportava anche la data di nascita e di morte dell’ex One Direction, deceduto in circostanze sospette lo scorso 16 ottobre. La scomparsa del musicista è un duro colpo per gli ex membri della band britannica, che si stanno prendendo del tempo per elaborare il lutto.ha rinviato la tournée negli Stati Uniti, a seguito di quella che ha definito «una perdita straziante».e il tributo all’amicoIl cantanteI directioners hanno molto apprezzato il tributo di, fotografandolo e condividendolo sui social.