Tragico investimento di una studentessa: morta dopo un incidente stradale

Facebook WhatsAppTwitter Un terribileha sconvolto la comunità locale, lasciando in lutto familiari e amici. Unadi 17 anni, ricoverata in Rianimazione con prognosi riservata, non ce l’ha fatta e ha perso la vita questa mattina, quando il suo cuore ha smesso di battere. Il caso riporta l’attenzione sulla sicurezzae sulle responsabilità degli automobilisti.Il brutale impatto: cosa è successoL’è avvenuto in un’area molto frequentata, dove molti studenti si muovono quotidianamente per frequentare le lezioni. La vittima, una giovane promettente, è stata travolta da un’automobile mentre si trovava in strada. La forza dell’impatto non ha dato scampo e le ferite riportate erano così gravi da richiedere un intervento immediato da parte dei soccorritori.