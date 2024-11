Iodonna.it - "Smontare gli stereotipi" è la prima mossa secondo il filosofo Andrea Colamedici e il "filosofo femminista" Lorenzo Gasparrini, che hanno organizzato per anni il "Cerchio degli uomini"

Immaginatela come l’opera edilizia più avveniristica di sempre. Una di quelle importanti ma molto più di un grattacielo o di un parcheggio multipiano. Quel che c’è da costruire adesso, e anche in fretta, è lui: il nuovo maschio. Ovvero l’opera più incompiuta di sempre: un uomo che ci aiuti a sostituire la giornata contro la violenza sulle donne, con una dedicata ad altro. Alle rose, magari: a tutte quelle regalate al posto di una sberla edi un abbraccio. Il 25 novembre sarà a quel punto la data perfetta per celebrare i vasi fioriti delle caseitaliani. E sarebbe bellissimo, no? Nel frattempo, però, serve lavorare. Cemento, ferro e altro. Serve edificare qualcosa di nuovo nelle coppie. Risè: «Glidi oggi? In ansiosa ricerca» X Leggi anche › La violenza sessuale è un problema che riguarda anche gliDiventarenuoviCe lo ricorda il titolo di un evento che concluderà il primo dicembre alle 20,30 la rassegna organizzata dal teatro Carcano di Milano.