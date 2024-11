Sport.quotidiano.net - Skorupski influenzato costretto a dare forfait, via libera a Federico. Lucumi, Erlic o Casale al fianco del centrale olandese. C’è Ravaglia, la spalla di Beukema è un rebus

Squadra che vince non si cambia: o, dice la logica, si cambia il meno possibile. Ecco perché il volto che avrà questa notte il Bologna anti-Lazio si annuncia quasi ‘combaciante’ con quello della squadra che Italiano battezzò due settimane fa per piegare la Roma. Una delle poche eccezioni è tra i pali, dove un attacco influenzale ha messo ko: al suo posto ci sarà, che in teoria correva per una maglia da titolare anche senza il malanno del polacco. In difesa c’è il. Se fino a ierisembrava il candidato ideale per far coppia con, stante unrientrato in gruppo solo nella giornata di venerdì dopo gli impegni con la Colombia, dopo le parole di Italiano di ieri qualche dubbio c’è. "durante la sosta ha lavorato bene – ha detto il tecnico –, ma come tutti deve essere bravo ad aspettare il suo momento".