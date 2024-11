Ilfattoquotidiano.it - “Se arrivo in finale mi tolgo tutti i piercing”: la scommessa di Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle

“Seinmi!”.Lou, la figlia di Asia Argento e Morgan, ha lanciato una sfida a se stessa acon le. La giovane concorrente sta affrontando l’avventura nel dance show con grinta e determinazione e ha rivelato di aver acquisito maggiore sicurezza e autostima grazie a questa esperienza nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. “Non mi sono mai sentita così in vita mia”, ha dichiaratoLou. “Sono contenta e orgogliosa di come sto adesso perché sto anche capendo che, forse, mi sono sempre imposta certe sovrastrutture che non servivano“.La giovane artista, nota per il suo stile rock e i suoi numerosi, ha spiegato di averli sempre usati come una sorta di “corazza”, per nascondere la sua fragilità. Ma ora, grazie acon le, si sente pronta a mostrare il suo vero volto, senza paura di essere giudicata.