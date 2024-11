Agi.it - Sciopero dei treni, il bilancio dei ritardi e delle cancellazioni

Leggi su Agi.it

AGI - È stata una domenica difficile per chi doveva viaggiare in treno a causa dellodi 24 ore proclamato dai sindacati autonomi che coinvolge "tutto il personaleaziende che operano nel settore ferroviario", quindi Fs, Italo,talia Tper e Trenord, ad eccezioneregioni Piemonte e Valle d'Aosta. L'agitazione, che si conclude alle 21, ha portato a numerosie cancellazioni da Nord a Sud. Il sindacato Usb, Unione sindacale di base, ha parlato in una nota di "una grande adesione da parte di tutto il personalesocietà coinvolte: con una media del 75% tra i ferrovieri dell'esercizio e punte del 100% in alcuni territori con un grande numero di treno cancellati o fortemente ritardati". "I lavoratori, al settimo, hanno dato ancora una volta un segnale chiaro e sempre più forte", ha sottolineato Usb, spiegando che "ottimi segnali arrivano anche dagli altri settoriferrovie come Vendita e Assistenza, Manutenzione, e addetti alla circolazione (Capistazione) che in alcuni impianti hanno incrociato le braccia in blocco".