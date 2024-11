Gaeta.it - Quattro arresti a Frattamaggiore per aggressione a parente di pentito del clan Amato Pagano

Facebook WhatsAppTwitter La recente operazione dei carabinieri aha portato all’arresto diindividui accusati di aver aggredito un familiare di Pasquale Cristiano, noto collaboratore di giustizia ed ex esponente del. Questo episodio si colloca in un contesto più ampio di intimidazioni legate al pentimento di Cristiano, avvenuto nel 2022, e ha suscitato preoccupazioni sul ritorno alla violenza nella zona.Dettagli sull’operazione di poliziaI carabinieri hanno eseguitonei confronti dipersone in connessione a un’avvenuta a. Abdel Abdul Ham, un ventiquattrenne, è stato trasferito in carcere, mentre Armando Savorra, Antimo Costanzo e Francesco Canciello, tutti di ventuno anni, sono stati collocati aglidomiciliari.