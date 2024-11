Politica de Magistris torna in campo | Candidarmi? Più al Comune che alla Regione 

Leggi su Ildenaro.it

“Ci sto pensando. Non lo escludo. Piu’ per ilche per la Regione”. Lo dice Luigi de, gia’ sindaco di Napoli, a Morlupo (Rm), in occasione della presentazione del suo libro ‘Fuori dal sistema’, rispondendo a una domanda sull’eventuale sua candidatura a sindaco di Napoli fra due anni o presidente della Regione Campania l’anno prossimo. “Mi piacerebbe continuare il lavoro a Napoli una citta’ che va amministrata stando in mezzo alle perso. ne, come cantava Pino Daniele, ‘Inte vic miezo all’ate’. Mi piacerebbe concentrarmi soprattutto soprattutto sulle aree piu’ fragili, piu’ esposte al disagio sociale. Ci sto riflettendo. E percio’ non lo escludo. Ci vuole coraggio, determinazione, competenza e passione. In molti a Napoli mi fermano per strada e me lo chiedono. Chissa’ Non lo escludo.