Notte di follia in provincia di Latina Rissa tra giovanissimi finisce nel sangue | 16enne e 18enne accoltellati

di violenza quella appena trascorsa a, precisamente nella zona di via Neghelli, nota per i locali frequentati da giovani. Verso la mezza, il quartiere è stato teatro di unatra, che ha coinvolto almeno venti ragazzi, quasi tutti adolescenti.Secondo le prime ricostruzioni della Polizia, che sta attualmente conducendo le indagini, due ragazzi di 16 e 18 anni sono rimasti gravemente feriti. Entrambi sono statidurante lo scontro e successivamente trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti.Adolescenti Feriti: Prognosi Riservata per uno dei CoinvoltiI due giovani feriti sono riusciti a fuggire dal luogo dell’aggressione e sono stati soccorsi nelle vicinanze. Uno di loro, un minorenne di 16 anni, ha riportato ferite molto gravi, con quattro fendenti al torace, uno dei quali ha perforato un polmone.