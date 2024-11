Liberoquotidiano.it - "Non ho voglia di soffrire". Gioca Berrettini? Panatta fa impazzire tutti, basta una frase | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Oggi non hodi": Adrianolo ha detto durante la telecronaca della finale di Coppa Davis a Malaga tra l'azzurro Matteoe l'olandese Van de Zandschulp. E per fortuna l'italiano lo ha accontentato, battendo l'avversario in due set (6-4, 6-2). Le parole del commentatore ed ex tennista sono diventate virali sulla piattaforma X, dove le telecronache disono parecchio apprezzate. "non volevae infatti non ha sofferto", ha scritto un utente. Qualcun altro, invece, ha parlato del momento in cui il commentatore se l'è presa con la consolle del dj presente all'evento sportivo. "ha finito di tifaree ora è impegnato a tifare che scoppi la consolle del dj: INSTANCABILE", ha fatto notare un utente. Un altro invece: "Niente,ce l'ha col deejay".