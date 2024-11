Lapresse.it - Medioriente, Borrell: “Fare pressione su Israele per la tregua in Libano”

Leggi su Lapresse.it

“Dobbiamosul governo israeliano e mantenere lasu Hezbollah per accettare la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco” in. Così l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione Europea, Josep, in un punto stampa a Beirut insieme al presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri. “Questa proposta è in attesa del via libera finale da parte del governo israeliano”, ha aggiunto.