Male Ford e Volkswagen Stellantis vicina all’obiettivo | chi vende più auto elettriche in Europa e quali aziende rischiano la multa Ue

C’è una scadenza che fa tremare le gambe alle casemobilistiche europee. E no, non si tratta del divieto di produrre nuove vetture a benzina e diesel a partire dal 2035. Ciò che davvero preoccupa i costruttori del Vecchio Continente non è tanto la sfida sul lungo periodo, ossia la transizione verso l’elettrica, ma le scadenze più prossime imposte dall’Unione europea. Nel 2025 scattano infatti le prime multe per ledel settoreche non sono riuscite a ridurre le emissioni di anidride carbonica. Per levetture, le emissioni medie delle nuovevendute dovranno scendere sotto i 93,6 grammi per chilometro, il 19% in meno rispetto ai 116 g/km del 2024. Ma in realtà ogni produttore avrà un obiettivo specifico da raggiungere, calcolato in base al mix di veicoli che