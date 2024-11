Oasport.it - LIVE SailGP, Dubai 2024 in DIRETTA: alle 12.00 il via della seconda giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 L’Italia ha quasi nessuna chance di rientrare nelle prime tre posizioni per giocarsi il podio finale. Gli azzurri devono recuperare quindici punti su Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, distacco troppo ampio da colmare in due regate. In ogni caso, qualche segnale positivo lo si è visto: soprattutto in partenza, come si evince dimmagini riportate sotto, Ruggero Tita e la sua flotta ha mostrato di possedere acume e astuzia, doti che si riveleranno fondamentali in futuro.Italy timing it perfectly in their first-ever #race pic.twitter.com/JCAo5NazN5—(@) November 23,11.45 La classifica di tappa dopo la primadi gare a.1 Australia Tom Slingsby 242 New Zealand Peter Burling 233 Emirates GBR Dylan Fletcher 184 Canada Giles Scott 185 United States Taylor Canfield 186 Switzerland Sébastien Schneiter 177 Spain Diego Botin 168 Germany Erik Heil 159 ROCKWOOL DEN Nicolai Sehested 710 Mubadala Brazil Martine Grael 611 Red Bull Italy Ruggero Tita 311.