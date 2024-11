Oasport.it - LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4, 5-2, Italia-Olanda Coppa Davis in DIRETTA: doppio break!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GRIEKSPOOR (2° MATCH DALLE 16.00)LADELDI(3° MATCH DALLE 16.00)5-2! Serve&volley disperato, risposta di rovescio di, lunghissima la volée dell’olandese.40-A Resta in campo la risposta di, che poi picchia col diritto lungolinea e chiude con una precisa volée di diritto. Impeccabile.40-40 Irreale passante di diritto lungolinea di. Un’autentica bordata, era molto lontano dalla linea di fondo.40-30 Volée di diritto precisa dell’olandese, lungo il generoso tentativo di recupero dell’azzurro.30-30si esalta e trova un rovescio lungolinea vincente in top-spin.30-15 Servizio al corpo e diritto incrociato del n.80.15-15 Risposta aggressiva di rovescio dell’no, lungo il rovescio dell’olandese.