Liberoquotidiano.it - Lega: Vannacci, 'Egonu italianissima, calendario ironico'

Roma, 24 nov (Adnkronos) - "Certo, la signorae come già detto sono fiero di lei quale campionessa che porta prestigio al nostro tricolore". Lo dice Robertoa Affaritaliani.it. "Ilè un'iniziativa del comitato e non è stato sottoposto alla mia ratifica ma, avendolo visto per la prima volta ieri, ne condivido le vignette che mi sembrano appropriate e ironiche", spiega l'europarlamentare della."La battuta sui tratti somatici non ha nulla a che fare con Paola, con lei la questione è chiusa e sono stato pienamente assolto, anzi nonostante le opposizioni delle della pallavolista il caso è stato archiviato ancora prima che un processo avesse inizio", prosegue."I tratti, tuttavia, somatici esistono, parlarne non è razzismo e non è inopportuno, perché è realtà e la realtà non potrà mai offendere nessuno.