Lazio Gila | Bologna avversario difficile Alla Lazio vorrei essere ricordato come Nesta

Roma 23 novembre 2024 - Vigilia di campionato in casae a differenza delle giornate antecedentisosta, i capitolini non hanno tenuto la consueta conferenza stampa pre-partita con il tecnico Marco Baroni di fronte ai giornalisti, bensì presentato la sfida contro ilcon il racconto di Marioai canali ufficiali del club. Ai microfoni diStyle Channel infatti il difensore centrale spagnolo ha raccontato il momento dei capitolini e della sua carriera, aggiungendo anche un ricco contorno della sua carriera. Ecco le sue parole. Vigilia di una partita importante davanti al proprio pubblico, il giocatore ha cominciato parlando del match contro il: "Sarà una gara. C'è stata la sosta in mezzo ed è sempre insidiosa, dovremoconcentrati sulla partita, dimenticare il contorno e avere il pensiero di conquistare i tre punti.