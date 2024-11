Napolipiu.com - “L’amicizia non ha colori”: le wags di Napoli e Roma insieme al Maradona, il bel gesto

Le compagne di Di Lorenzo e Spinazzola ospitano quelle di Mancini e Cristante: un legame nato in Nazionale che supera le rivalità.Il calcio sa regalare belle storie che vanno oltre le rivalità del campo. Mentresi sfidano sul terreno del, sugli spalti si rinnova un’amicizia speciale che ha radici profonde.Clarissa e Miriam, compagne rispettivamente di Di Lorenzo e Spinazzola, hanno infatti ospitato Selene ed Elisa, mogli di Cristante e Mancini. Un legame nato durante le avventure in Nazionale dei loro compagni e che resiste al tempo, al calciomercato e alle rivalità calcistiche.Le quattro amiche, unite da anni di condivisione ai tempi dellaper Spinazzola e delle trasferte azzurre, si ritrovano così alper quella che sarà una domenica speciale: in campo la sfida tra azzurri e giallorossi, sugli spalti un’amicizia che dimostra come il calcio sappia andare oltre le bandiere.