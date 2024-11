Tvplay.it - Inter, Inzaghi può sorridere: splendide notizie dall’infermeria

L’, dopo la vittoria contro il Verona, ha già iniziato a prepararsi per affrontare il Lipsia in Champions League: le ultimissime in casa nerazzurra.Il club nerazzurro ha convinto tutti contro il Verona segnando ben cinque gol in trasferta: è salito così a 28 punti in classifica di Serie A e ha aggiunto un ulteriore tassello a questa lunghissima stagione., al termine del match, si è mostrato orgoglioso dei suoi e ha iniziato già da quest’oggi a lavorare con l’per l’importante gara contro il Lipsia. Sono arrivate a tal proposito ottimepuò(Lapresse) – Tvplay.it“Avevo bisogno di far rifiatare qualcuno perché le partite con le Nazionali tolgono energie mentali, poi avevo il problema di Carlos Augusto che era al rientro dopo un mese di assenza.