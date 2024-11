Ilrestodelcarlino.it - Il Pd sbatte i pugni: "Rimpasto in giunta"

Verifica di metà mandato per la sindaca Daniela Ghergo, il Pd da’ un severo giudizio della strada percorsa e parla di distanza enorme tra l’amministrazione e la città chiedendo anche un cambio delle persone in. Ieri mattina durante la verifica di maggioranza con lail capogruppo Pd Paolo Paladini in un confronto molto franco ha chiesto: "Un immediato, visibile, radicale cambio di passo nel metodo, nell’approccio e nelle persone chiamate al governo della città". Tra l’altro si chiede una "maggiore presenza degli assessori". Paladini ha ribadito la "solidità delle relazioni e la fiducia tra il Pd, tutto il gruppo di maggioranza e la sindaca" ma ha voluto portare a nome del partito uno "stimolo in vista della seconda parte del mandato". "Rimarcando fortemente la piena fiducia nella sindaca, rinnoviamola lealtà nei suoi confronti e riteniamo fondamentale sottolineare che il Pd, in vista del termine del mandato sosterrà sempre con forza e incondizionatamente, in ogni sede, le iniziative politiche ed amministrative preventivamente condivise – ha aggiunto Paladini -.