I programmi in tv oggi 24 novembre 2024: film e intrattenimento

Su Canale 5 Ennio Doris – C’é ancora domani, su Nove Che tempo che fa. Guida aiTv della serata del 24Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 24? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.19 7500. Tobias Ellis, pilota americano per una compagnia tedesca, vola da Berlino a Parigi con Michael, il capitano, e Gökce, hostess e madre di suo figlio. Durante il volo, un gruppo di terroristi tenta di irrompere nella cabina, trasformando una serata di routine in un incubo claustrofobico ad alta quota.