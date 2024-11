Ilfattoquotidiano.it - “Ho subito un trauma enorme che non posso raccontare, ci sarebbero conseguenze per Carmen e mia figlia”: la confessione di Enzo Paolo Turchi a Verissimo

“Ho avuto una vita non semplice, che rifarei tutta perché mi ha insegnato molto, ma ammetto che è stato difficile”. Con queste parole, cariche di emozione,si è aperto al pubblico di, rivelando un passato segnato da dolore e difficoltà. Il ballerino e coreografo, ospite di Silvia Toffanin, ha ripercorso i momenti più significativi della sua vita, dalle difficoltà dell’infanzia al successo nel mondo della danza. E ha confessato di avere unprofondo, che lo condiziona ancora oggi ma di cui non può parlare apertamente: “Ci sono situazioni che mi porterò nell’aldilà. Situazioni gravi, una molto grave che non conosce nemmeno. Nonparlarne perché cidelleper mia moglie e mia. Sono cose che devono restare dentro di me e devo fare finta che non siano mai accadute”.