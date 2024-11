Due gare una sprint e -24 | la Ferrari vuole il Mondiale costruttori ma serve il sereno tra Leclerc e Sainz

Leggi su Sportface.it

Terzo e quarto posto per la, probabilmente non il meglio possibile visto che davanti ci sono due Mercedes, ma quello del team di Wolff con Russell e Hamilton è stato un piccolo capolavoro a Las Vegas. Poi, però, eccoli alle loro spalle i due alfieri della Rossa, che dunque recuperano ulteriormente in chiave. La situazione è fluida: si arrivava con un ritardo di 36 punti dalla McLaren e la tabella di marcia è pienamente rispettata con 12 punti recuperati oggi. Con altri 12 punti rosicchiati in Qatar (dove ce ne sono in palio ben 34, visto che c’è anche la) e altri 12 ad Abu Dhabi sarà aggancio alla McLaren, ma per vincere illadovrà vincere almeno una delle prossime due(e il team competitor nessuna delle due). Questo perché in caso di parità a fine stagione, conterebbero le vittorie ottenute nei GP, e fin qui è cinque a testa per la scuderia di Maranello e i Papaya, in caso di ulteriore parità lo sguardo è ai secondi posti dove gli arancioni sono nettamente avanti.