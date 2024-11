Panorama.it - Cuciniamo insieme: coppette di mandarini

Si avvicina il Natale e già nell’aria si sente voglia di doni, di cose buone, di casa. Ebbene, noi abbiamo deciso di rispolverare l’antichissima tradizione che comandava di regalare a Natale gli agrumi ai bambini. Bando alle ciance andiamo in cucina per una ricettina che fa dessert e allegria.Allora era festa non consumistica, ma di gioia del focolare e dobbiamo confessare che abbiamo acceso il camino per dare luogo a questa preparazione. Se avanzano le bucce degli agrumi metterle nel fuoco profuma tutta casa. L’idea di donare arance non è come si legge in tanti blog frutto di una invenzione di marketing per riempire di più le calze durante la grande depressione americana, è infinitamente più remota e infinitamente più mediterranea. Per gli antichi greci le arance erano il frutto delle Esperidi, cioè venivano da Ponente e infatti hanno attecchito nella Magna Grecia.