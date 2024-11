Sport.quotidiano.net - Cremonese: Stroppa riparte con una vittoria. Frosinone battuto 1-0

Cremona – Laapre lo “bis” con unadi misura sulche affianca note positive ad aspetti sui quali l’allenatore lodigiano dovrà lavorare in questa sua seconda esperienza in grigiorosso. L’incontro con i ciociari viene deciso da un felice tocco di Vazquez al 10’ della ripresa, ma i 90’ dello “Zini”, pur riportando al successo la, mette in mostra elementi ben conosciuti in casa grigiorossa. In effetti anche contro una rivale che lotta a testa alta come i gialloazzurri, i padroni di casa fanno vedere una più che interessante propensione a costruire gioco e creare interessanti palle-gol. Il problema, come già accadeva nella prima parte della stagione, rimane la scarsa capacità di concretizzare quanto prodotto dagli avanti cremonesi, una sterilità che, di fatto, ha mantenuto aperta sino all’ultimo istante di recupero la sfida con la formazione dell’ex Greco che, in realtà, avrebbe potuto essere chiusa con ampio anticipo.