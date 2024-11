Napolipiu.com - “Conte vuole un big in difesa”: i cinque nomi sul taccuino del Napoli. Una sorpresa dal Brasile

Dall’Arsenal alla Serie A: ecco tutti gli obiettivi degli azzurri per gennaio. Un giovanissimo talento fa impazzire gli scout.Ilaccelera sul mercato di gennaio. Secondo quanto rivelato da Nicolò Ceccarini su Tuttomercatoweb.com, nonostante la solidità della coppia Buongiorno–Rrahmani, gli azzurri sono alla ricerca di un rinforzo di qualità per la.In cima alla lista c’è Kiwior dell’Arsenal, ma il club guarda anche in Bundesliga dove piace Itakura del Mönchengladbach. In Italia riflettori puntati su Ismajli dell’Empoli, protagonista di un’ottima stagione in Toscana, mentre dalla Ligue 1 spunta il nome del nazionale svizzero Omeragic, classe 2002 del Montpellier.La vera, però, arriva dal: gli scout azzurri hanno messo gli occhi su Cunha del Santos, gioiello classe 2005.