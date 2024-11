Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, eliminati e le lacrime (e i commenti assurdi) di Guillermo Mariotto

Leggi su Quotidiano.net

Nona puntata di ‘con le2024’. Quella di sabato 23 novembre è stata una puntata importante per il percorso del talent show di ballo condotto da Milly Carlucci verso la finale. Una coppia è infatti stata eliminata - in attesa del ripescaggio che avverrà nella prossima puntata, quella di sabato 30 novembre -, mentre sono stati decretati i semifinalisti di questa edizione del programma. A un certo punto si è anche consumato un dramma inspiegabile:è scoppiato a piangere guardando ballare Federica Nargi e definendola “Miss Venezuela”. La follia su Raiuno. Ballerino per una notte della nona puntata di ‘con le’ è stato Alberto Matano, che da principe del tesoretto è passato a concorrente in pista per una serata. E al quale Paolo Belli fa firmare il contratto per partecipare alla prossima edizione di ‘con le’.