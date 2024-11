Sport.quotidiano.net - Ascoli-Gubbio 1-0, non basta la volontà ai rossoblù

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 24 novembre 2024 – Nonuna buona prestazione, fatta di coraggio e sacrificio, da parte del, che cade anche ade torna alla sconfitta. Taurino e i suoi avrebbero sicuramente meritato di più, ma ancora una volta gli episodi – come l’autogol di Pirrello e l’espulsione di Iaccarino – condannano gli eugubini. Già nel primo tempo sono ia costruire di più, ma l’, che nei primi 45’ non tira mai in porta, trova fortunosamente il vantaggio: al 15° Cozzoli, servito da Tremolada, crossa al centro trovando la deviazione di Pirrello che la mette nella sua porta. Ilcomunque non si arrende e ci prova due minuti dopo con il destro dal limite di Corsinelli che finisce di poco a lato. Imantengono alta la pressione e nel finale sfiorano il pari: al 39° la volée dai 16 metri di Corsinelli finisce alta di poco, mentre nel recupero prima spazio alle proteste per un tocco di mano in area di Varone su incornata di Pirrello, poi dal conseguente corner svetta D’Ursi che manda a lato di poco.