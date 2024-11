Ilfattoquotidiano.it - Alla Cop29 accordicchio su 300 miliardi l’anno per i Paesi vulnerabili. “Tristemente inadeguato. Così si sancisce l’ingiustizia climatica”

Si è chiusa nella notte la Cop 29 sul clima di Baku, in Azerbaigian, ma non si può certo dire che si sia trovato un accordo tra le parti. Doveva essere la Cop dedicataFinanza (il dossier più importante) ma, oltre che riservare un risultato molto deludente sul fronte delle risorse che iindustrializzati mobiliteranno per il Sud del mondo, sarà ricordata anche come la Cop dello stallo nella riduzione delle emissioni e dell’uscita dai combustibili fossili. Nonostante manchi solo un anno al banco di prova della Cop 30 del Brasile, dove tutti idovranno presentare i loro nuovi impegni climatici, i cosiddetti Ndc. Iindustrializzati sono riusciti a mettere sul piatto solo 300di dollari alfinalizzati al New Collective Quantified Goal (NCQG), ossia 1.300da ‘mobilitare’ entro il 2035.