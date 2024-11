Iodonna.it - Alicia Vikander, a 36 anni già premiata con l’Oscar, felice moglie di Michael Fassbender, non ha più nulla da dimostrare e si può permettere il lusso della sincerità. Come ammettere che non sapeva niente della moglie di Enrico VIII che ora impersona in "La mossa della regina”...

confessa: «Mi sono sentita un po’ in imbarazzo quando ho ricevuto il copione. Sapevo qualcosa delle mogli sventurate diAnna Bolena, peròdell’ultima, Catherine Parr. Poi ho capito, parlando con altri, che l’ignoranza su di lei è diffusa. Tante protagonisteStoria non hanno avuto la luce che meritavano, ma qui si tratta di una figura davvero eccezionale: non solo è sopravvissuta – con intelligenza e rettitudine – al tentativo di eliminarla e pure a lui, ma è diventata la prima donna in assoluto a pubblicare a suo nome in Gran Bretagna».hanno avuto un bambino? X Leggi anche › Jude Law e: la minaccia del potere in “Firebrand” Con Jude Law, irriconoscibileL’attrice svedese si puòil: a 36non deve